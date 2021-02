Giulia Salemi non riceverà il supporto di Carlotta Dell’Isola | ecco per quale motivo – VIDEO

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)ha svelato che non voterà a favore di, per via di alcuni atteggiamenti scoperti una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. L’italo persiana, come ben sapete, si trova in nomination insieme a Stefania Orlando ma nonildell’ex concorrente di Temptation Island.nonil... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : #GFVIP: chi vuoi eliminare tra Stefania Orlando e Giulia Salemi? I risultati dal sondaggio Instagram di Trash Itali… - trash_italiano : #GFVIP - sondaggio Twitter: chi vuoi ELIMINARE tra Stefania Orlando e Giulia Salemi? - trash_italiano : Concorrenti #Isola: Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Vis… - canthavestyles : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - croccantinooooo : @GrandeFratello Domanda per Rosalinda: Tra Andrea Zenga, Giulia Salemi e Dayane Mello: chi butti nel letto dell’am… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Mediaset Play

Carlotta Dell'Isola ha svelato che non voterà a favore di, per via di alcuni atteggiamenti scoperti una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip . L'italo persiana, come ben sapete, si trova in nomination insieme a Stefania Orlando ma ...Dayane Mello ha avuto un crollo dopo aver sentito suo padre al GF Vip.è prontamente intervenuta a ...Dayane Mello durante la notte ha vissuto un momento di grande sconforto e ha trovato in Giulia Salemi una spalla su cui piangere ...GF VIP, caloroso abbraccio in cucina: il gesto che tutti aspettavano. Nella Casa del GF VIP trionfa di nuovo l’amore tra le due concorrenti. Trionfa così l’amore nella Casa del GF VIP: proprio negli u ...