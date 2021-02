Gioventù Nazionale Calabria si rinnova | ecco i nuovi dirigenti

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il coordinatore provinciale di Giovent, Silvio Rotundo , stato nominato nella direzionedi Giovent. Quando ho iniziato il mio percorso in Giovent, non potevo ...

Il coordinatore provinciale di Giovent, Silvio Rotundo , stato nominato nella direzionedi Giovent. Quando ho iniziato il mio percorso in Giovent, non potevo immaginare cosa mi aspettasse, ricordo soltanto la gioia nel firmare l adesione a quel partito che oggi chiamo casa, Fratelli d Italia. Tante le gioie in questi anni che mi hanno ...