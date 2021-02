Giovani o pensionati non importa, l’innovazione non ha età (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Se c’è un ambito in cui gli stereotipi possono sparire in nome di un’idea, questo è l’innovazione. È davvero facile cadere nel tranello di tracciare un “profilo dell’inventore” ma chi pensa di vedere il genio in un ragazzino con i brufoli, l’apparecchio ai denti, gli occhiali alla Harry Potter e i sandali Birkenstock oppure in un rampante giovane della Silicon Valley tutto tecnologia e ambizione, si sbaglia. Il mondo delle start up e degli inventori, infatti, è costellato di Giovani laureati alle università della Ivy League (vedi Jeff Bezos), ma anche di ragazzi che, pur avendo la possibilità di frequentare università prestigiose, hanno deciso di non seguire il canonico percorso (Mark Zuckerberg ha frequentato Harvard, ma non si è mai laureato, per esempio). Accanto a questi nomi, poi, troviamo storie apparentemente normali che son finite con l’essere ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Se c’è un ambito in cui gli stereotipi possono sparire in nome di un’idea, questo è. È davvero facile cadere nel tranello di tracciare un “profilo dell’inventore” ma chi pensa di vedere il genio in un ragazzino con i brufoli, l’apparecchio ai denti, gli occhiali alla Harry Potter e i sandali Birkenstock oppure in un rampante giovane della Silicon Valley tutto tecnologia e ambizione, si sbaglia. Il mondo delle start up e degli inventori, infatti, è costellato dilaureati alle università della Ivy League (vedi Jeff Bezos), ma anche di ragazzi che, pur avendo la possibilità di frequentare università prestigiose, hanno deciso di non seguire il canonico percorso (Mark Zuckerberg ha frequentato Harvard, ma non si è mai laureato, per esempio). Accanto a questi nomi, poi, troviamo storie apparentemente normali che son finite con l’essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Giovani pensionati Giovani o pensionati non importa, l'innovazione non ha età Tutti indicatori, questi, che vanno nel segno della contaminazione tra giovani e meno giovani perché se i primi offrono prontezza, velocità e uno sguardo attuale sul mondo e le ultime tendenze, gli '...

