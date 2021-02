Giornata di bel tempo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Finito il carnevale, chefarà? Risponde il bollettino del Centro Meteo Lombardo curatoda Simone Budelli. ANALISI GENERALEstabile mercoledì grazie a unraneo promontorio di alta pressione accompagnato da un graduale aumento termico. Tra giovedì e venerdì un debole fronte dalla Francia porterà un modesto peggioramento delsulla Lombardia, mentre nel fine settimana avremo il ritorno dell’alta pressione conin generale miglioramento. Mercoledì 17 febbraio 2021Previsto: In mattinata nuvolosità sparsa tra pianura e area appenninica, ma con tendenza a schiarite, belaltrove. Nel pomeriggio e in serata cielo generalmente poco nuvoloso o velato, con possibili nebbie o nubi basse in pianura dalla tarda serata. Temperature: Minime in ...