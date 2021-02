Giochi: domani lavoratori Gioco legale in piazza a Milano e Roma (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) - È tutto pronto per la prima manifestazione dei lavoratori delle imprese del Gioco legale che si svolgerà domani dalle 15 alle 19 in piazza Duomo a Milano e in contemporanea in piazza del Popolo a Roma. La manifestazione ha l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sullo stato di difficoltà in cui versano oltre 150mila lavoratori, per un totale di 400mila persone circa considerando anche i rispettivi nuclei familiari, colpiti dalla prolungata sospensione delle attività del settore dei Giochi pubblici e dall'incertezza sulla data di ripresa. "Con oltre 7 mesi di chiusura, per un totale di 220 giorni, l'Italia continua a detenere il record europeo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021), 17 feb. (Adnkronos) - È tutto pronto per la prima manifestazione deidelle imprese delche si svolgeràdalle 15 alle 19 inDuomo ae in contemporanea indel Popolo a. La manifestazione ha l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sullo stato di difficoltà in cui versano oltre 150mila, per un totale di 400mila persone circa considerando anche i rispettivi nuclei familiari, colpiti dalla prolungata sospensione delle attività del settore deipubblici e dall'incertezza sulla data di ripresa. "Con oltre 7 mesi di chiusura, per un totale di 220 giorni, l'Italia continua a detenere il record europeo di ...

