Giochi: domani lavoratori Gioco legale in piazza a Milano e Roma (2) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - A partire dalle 15 di domani sarà aperto l'ingresso a piazza Duomo regolato dalla presenza di 100 volontari del servizio d'ordine a tutela dei partecipanti. All'ingresso nell'area adibita alla manifestazione saranno distribuiti kit con mascherina chirurgica e adesivo segnaposto in modo da garantire il distanziamento sociale tra tutti i partecipanti. La manifestazione avverrà quindi nel pieno rispetto di tutte le norme anticontagio: tutti i partecipanti potranno seguire la manifestazione anche grazie ad un palco appositamente allestito di oltre 20mq antistante un ledwall lungo 5 metri che consentirà a tutti di seguire le testimonianze dei lavoratori, gli interventi di esponenti del Consiglio Regionale Lombardia, ma anche di ascoltare in diretta gli esponenti della politica nazionale previsti da piazza del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - A partire dalle 15 disarà aperto l'ingresso aDuomo regolato dalla presenza di 100 volontari del servizio d'ordine a tutela dei partecipanti. All'ingresso nell'area adibita alla manifestazione saranno distribuiti kit con mascherina chirurgica e adesivo segnaposto in modo da garantire il distanziamento sociale tra tutti i partecipanti. La manifestazione avverrà quindi nel pieno rispetto di tutte le norme anticontagio: tutti i partecipanti potranno seguire la manifestazione anche grazie ad un palco appositamente allestito di oltre 20mq antistante un ledwall lungo 5 metri che consentirà a tutti di seguire le testimonianze dei, gli interventi di esponenti del Consiglio Regionale Lombardia, ma anche di ascoltare in diretta gli esponenti della politica nazionale previsti dadel ...

