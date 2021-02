Gio Evan, il cantautore poeta, per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con il brano “Arnica” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gio Evan è per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con il brano “Arnica”. Il singolo, scritto da Gio Evan e prodotto da Katoo, è parte del nuovo album “Mareducato” in uscita il prossimo 12 marzo su etichetta Polydor/Universal Music e da oggi in preorder al seguente link (https://pld.lnk.to/Mareducato ). Il 16 marzo sarà pubblicato anche il suo nuovo libro di poesie “Ci siamo fatti mare” edito da Rizzoli. Con “Arnica” Gio Evan approda a Sanremo in veste di cantautore dopo aver raccolto negli anni un riscontro sempre maggiore da parte dei fan che lo hanno apprezzato inizialmente come scrittore di poesie e successivamente anche come interprete e autore di ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gioè per lainaldicon il”. Il singolo, scritto da Gioe prodotto da Katoo, è parte del nuovo album “Mareducato” in uscita il prossimo 12 marzo su etichetta Polydor/Universal Music e da oggi in preorder al seguente link (https://pld.lnk.to/Mareducato ). Il 16 marzo sarà pubblicato anche il suo nuovo libro di poesie “Ci siamo fatti mare” edito da Rizzoli. Con “” Gioapproda ain veste didopo aver raccolto negli anni un riscontro sempre maggiore da parte dei fan che lo hanno apprezzato inizialmente come scrittore di poesie e successivamente anche come interprete e autore di ...

