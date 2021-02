Gino Strada: "Le farmaceutiche liberino la licenza e consentano ad altri di produrre il vaccino anti-Covid” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Perché il vaccino sia disponibile per il maggior numero di persone è indispensabile aumentare la produzione e abbassare i prezzi: un risultato che potrebbe essere raggiunto se le regole che tutelano la proprietà intellettuale venissero - almeno temporaneamente - sospese, o se le farmaceutiche concedessero licenze ad aziende terze”. Gino Strada, sulle pagine del settimanale L’Espresso, lancia un appello: bisogna spezzare la logica del profitto e produrre il siero anti-Covid su licenza a costi bassi. Sull’Espresso, Strada sottolinea la disparità tra paesi ricchi e poveri nella sopravvivenza al virus: se nei primi una sostanziale immunizzazione verrà raggiunta nel 2021, negli altri non se ne parlerà prima del 2023. È ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Perché ilsia disponibile per il maggior numero di persone è indispensabile aumentare la produzione e abbassare i prezzi: un risultato che potrebbe essere raggiunto se le regole che tutelano la proprietà intellettuale venissero - almeno temporaneamente - sospese, o se leconcedessero licenze ad aziende terze”., sulle pagine del settimanale L’Espresso, lancia un appello: bisogna spezzare la logica del profitto eil sierosua costi bassi. Sull’Espresso,sottolinea la disparità tra paesi ricchi e poveri nella sopravvivenza al virus: se nei primi una sostanziale immunizzazione verrà raggiunta nel 2021, neglinon se ne parlerà prima del 2023. È ...

