Giallo alle porte di Roma: donna accoltellata trovata in auto con una ferita al torace (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ Giallo su quanto accaduto ieri pomeriggio a Villanova vicino a Tivoli dove una donna è stata trovata nella sua auto sanguinante. La 46enne, questa la sua età, era da sola in macchina con una vistosa ferita da arma da taglio al torace. Leggi anche: Lascia il figlioletto di 5 anni a un amico che lo massacra di botte: arrestato 25enne ghanese donna accoltellata a Villanova, portata in ospedale a Tivoli Immediati sono scattati i soccorsi: la donna è giunta in codice rosso all’Ospedale di Tivoli ma non sarebbe in pericolo di vita. L’auto intanto è stata posta sotto sequestro. Indagini in corso Del caso, al momento un vero e proprio Giallo, se ne stanno occupando i Carabinieri della Tenenza di Guidonia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’su quanto accaduto ieri pomeriggio a Villanova vicino a Tivoli dove unaè statanella suasanguinante. La 46enne, questa la sua età, era da sola in macchina con una vistosada arma da taglio al. Leggi anche: Lascia il figlioletto di 5 anni a un amico che lo massacra di botte: arrestato 25enne ghanesea Villanova, portata in ospedale a Tivoli Immediati sono scattati i soccorsi: laè giunta in codice rosso all’Ospedale di Tivoli ma non sarebbe in pericolo di vita. L’intanto è stata posta sotto sequestro. Indagini in corso Del caso, al momento un vero e proprio, se ne stanno occupando i Carabinieri della Tenenza di Guidonia ...

