Giacomo Urtis: 'Ho chiesto alla mia ex di fare un figlio' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il medico estetico dei vip è omosessuale, ma nel suo passato c'è una donna molto importante a cui è legato ancora ... Leggi su today (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il medico estetico dei vip è omosessuale, ma nel suo passato c'è una donna molto importante a cui è legato ancora ...

pomeriggio5 : Giacomo Urtis ha dei dubbi sul bacio tra Zenga e Rosalinda... Frutto di una strategia? ?? #Pomeriggio5 - Sunflow89260744 : RT @reinedumondee: pensando intensamente ai confessionali di Giacomo Urtis mai mandati in onda in cui diceva che R0salinda è sempre stata A… - madamatrash : RT @pomeriggio5: Giacomo Urtis ha dei dubbi sul bacio tra Zenga e Rosalinda... Frutto di una strategia? ?? #Pomeriggio5 - LivviElisa : RT @pomeriggio5: Giacomo Urtis ha dei dubbi sul bacio tra Zenga e Rosalinda... Frutto di una strategia? ?? #Pomeriggio5 - Haivisto1 : RT @reinedumondee: pensando intensamente ai confessionali di Giacomo Urtis mai mandati in onda in cui diceva che R0salinda è sempre stata A… -