Ghanese massacra bimbo di 5 anni che gli era stato affidato: braccio rotto e trauma cranico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Guidobia, 17 feb – Orrore a Guidonia dove un 25enne Ghanese ha massacrato di botte un bimbo di 5 anni che gli era stato affidato dalla madre per breve tempo, dovendo ella assentarsi da casa. Ieri i Carabinieri della Stazione di Settecamini, in accordo con la Procura della Repubblica del Tribunale di Tivoli, hanno effettuato un fermo di indiziato di delitto nei confronti del giovane accusandolo di aver provocato le atroci lesioni patite dal piccino. Lo riporta Il quotidiano del Lazio. Il bimbo massacrato dal Ghanese amico dei genitori I fatti sono accaduti la scorsa domenica a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. La madre del bimbo, anche lei di origine Ghanese, ha allertato le forze dell'ordine ...

