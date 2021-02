Gazzetta: che noia la Champions vinta sempre dai club più ricchi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In Champions i ricchi non piangono mai. Anzi, sono gli unici a gioire. Negli ultimi dieci anni, otto volte hanno alzato il trofeo società che in quella stagione erano fra le prime tre in Europa per valore dei fatturati, le uniche eccezioni sono state due squadre inglesi, cioè provenienti dal campionato più abbiente del mondo, e comunque nella Top Ten della Football Money League. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che sottolinea l’impossibilità statistica delle pretendenti “minori” di ambire al trofeo. Il punto è: che allarghiamo a fare la competizione se alla fine vincono sempre le stesse? “Ma chi è più ricco vince non solo alla fine, anche all’inizio: non è un caso che negli ottavi che si stanno giocando vi sia una sola formazione, il Porto, non appartenente a una delle cinque grandi potenze calcistiche continentali ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Innon piangono mai. Anzi, sono gli unici a gioire. Negli ultimi dieci anni, otto volte hanno alzato il trofeo società che in quella stagione erano fra le prime tre in Europa per valore dei fatturati, le uniche eccezioni sono state due squadre inglesi, cioè provenienti dal campionato più abbiente del mondo, e comunque nella Top Ten della Football Money League. Lo scrive ladello Sport, che sottolinea l’impossibilità statistica delle pretendenti “minori” di ambire al trofeo. Il punto è: che allarghiamo a fare la competizione se alla fine vinconole stesse? “Ma chi è più ricco vince non solo alla fine, anche all’inizio: non è un caso che negli ottavi che si stanno giocando vi sia una sola formazione, il Porto, non appartenente a una delle cinque grandi potenze calcistiche continentali ...

Gazzetta_it : #ChampionsLeague #Mbappé fa il #Messi: che tripletta! E c'è gloria anche per #Kean. Super #Psg, #Barcellona affonda… - GiovanniToti : Cominciamo male, caro Governo! Intanto solo alle 19 di oggi è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repu… - napolista : Gazzetta: che noia la Champions vinta sempre dai club più ricchi Negli ultimi dieci anni, otto volte hanno vinto cl… - iamfedericooo : RT @tom_freni: Ma non era @Gazzetta_it ad aver montato tutto il caso e a sparlare della #Lazio e di #Lotito solo perché #Cairo è presidente… - asrsupporter : RT @tom_freni: Ma non era @Gazzetta_it ad aver montato tutto il caso e a sparlare della #Lazio e di #Lotito solo perché #Cairo è presidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta che Honda, bolidi difficili. La RC213V di Marquez come la RC181 di Hailwood? ... Honda è impegnata per adattare la RC213V anche alle caratteristiche di guida degli altri suoi piloti in MotoGP in modo di avere più chance da giocare in un campionato 2021 che si prevede assai ...

Mbappé da Pallone d'oro: al Psg conviene buttarsi su Messi? Parallelamente, l'ex monegasco ha messo a tacere le critiche dei media francesi che nelle ultime settimane gli rinfacciavano di non segnare mai gol importati. Mbappé ieri invece ha pure scavalcato l'...

Quella sera che Mbappé ha cambiato il calcio nel tempio di Messi La Gazzetta dello Sport Gazzetta: che noia la Champions vinta sempre dai club più ricchi Negli ultimi dieci anni, otto volte hanno vinto club fra le prime tre in Europa per valore dei fatturati. E andrà sempre peggio ...

Ruba Parmigiano Reggiano e prosciutto al supermercato, denunciato un 30enne La sua presenza è stata notata da un addetto al magazzino che ha indotto il ladruncolo a uscire dal deposito e far finta di raggiungere le casse per pagare, per poi, invece, raggiungere l'uscita ...

... Honda è impegnata per adattare la RC213V anche alle caratteristiche di guida degli altri suoi piloti in MotoGP in modo di avere più chance da giocare in un campionato 2021si prevede assai ...Parallelamente, l'ex monegasco ha messo a tacere le critiche dei media francesinelle ultime settimane gli rinfacciavano di non segnare mai gol importati. Mbappé ieri invece ha pure scavalcato l'...Negli ultimi dieci anni, otto volte hanno vinto club fra le prime tre in Europa per valore dei fatturati. E andrà sempre peggio ...La sua presenza è stata notata da un addetto al magazzino che ha indotto il ladruncolo a uscire dal deposito e far finta di raggiungere le casse per pagare, per poi, invece, raggiungere l'uscita ...