Gattuso: “nell’anno solare siamo una delle squadre con meno infortuni muscolari in Italia” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato dei numeri infortuni della sua squadra nella conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro il Granada «È inutile stare a recriminare su chi ci manca. In Italia con la Juve siamo le squadre che non hanno mai avuto una settimana per recuperare. Giocare ogni tre giorni, non potersi allenare e giocare con le botte crea problemi. Inutile piangersi addosso, bisogna affrontare gli impegni e farlo con grande responsabilità» «Da tantissimo tempo i ritmi di allenamento sono cambiati, stiamo lavorando poco e così facendo non si può lavorare. Dopo 48 ore devi stare attento a livello muscolare, ad esempio. Stiamo chiamando qualche Primavera in più, le partite le devi preparare così: c’è un dato importante, nell’anno ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il tecnico del Napoli Rinoha parlato dei numeridella sua squadra nella conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro il Granada «È inutile stare a recriminare su chi ci manca. Incon la Juveleche non hanno mai avuto una settimana per recuperare. Giocare ogni tre giorni, non potersi allenare e giocare con le botte crea problemi. Inutile piangersi addosso, bisogna affrontare gli impegni e farlo con grande responsabilità» «Da tantissimo tempo i ritmi di allenamento sono cambiati, stiamo lavorando poco e così facendo non si può lavorare. Dopo 48 ore devi stare attento a livello muscolare, ad esempio. Stiamo chiamando qualche Primavera in più, le partite le devi preparare così: c’è un dato importante,...

napolista : #Gattuso: “nell’anno solare siamo una delle squadre con meno infortuni muscolari in Italia” Il tecnico in conferen… - ilfeolismo : @PinoVaccaro77 @LukeRedblack Nell'anno con Gattuso sei arrivato dietro caro Vaccaro. - Antonio16_92 : @ferrix88 @blackdevils97 @Maicuntent1986 @TeofiloSteven Non hanno capito che Aureliocane li lascia col culo nell'ac… - PaganoMattia : @PioliIsOnFire @farted94 scorso anno la quarta ha fatto 78 punti, con i 68 di gattuso saremmo arrivati a meno 10...… - tony__1926 : @jo19N26 Ha semplicemente dato le chiavi ad un incompetente che ha speso 150mil nell'ultimo anno lasciando giocator… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso nell’anno Maran a Sky dopo Napoli-Genoa: “Il secondo goal ci ha spenti. Siamo un cantiere aperto” Forza Napoli