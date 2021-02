FVG Orchestra cerca nuovi musicisti

Leggi su udine20

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Molte sono state le attestazioni di stima giunte da direttori e solisti di chiara fama per l’elevata qualità professionale delle produzioni del 2020 della FVG. La capacità della compagine sinfonica di mettersi al servizio di diversi direttori e la disciplina esecutiva hanno fatto sì che il livello esecutivo e l’amalgama dell’siano cresciute in maniera esponenziale in un anno di certo non felice per la musica dal vivo. Lo testimoniano anche le registrazioni del progetto LUDWIG, trasmesso in streaming dai maggiori teatri della regione a novembre e ora disponibile sul sito fvg.it. Al fine di proseguire su questo tracciato, il Consiglio Direttivo dell’Istituzione Sinfonica e Musicale della FVGguidato dal presidente Paolo Petiziol, su indicazione del direttore artistico Claudio ...