“Friedman? Ho chiesto di non invitarlo più” | il direttore di Rai1 mette alla porta il giornalista Usa

Roma, 17 feb – A quanto pare dopo aver dato della escort a Melania Trump, Alan Friedman non è più il benvenuto su Rai1. Lo ha detto lo stesso direttore della rete ammiraglia Rai, Stefano Coletta. Coletta (Rai1): "Friedman? Non ospitarlo più" "Ho chiesto ai miei vicedirettori e a tutti i miei dirigenti di non ospitarlo più" ha dichiarato Coletta. La ragione è molto semplice: va bene la polemica politica, va bene il dibattito frizzantino, ma dare platealmente della "escort" a Melania Trump, moglie di un ex presidente Usa (e di un uomo ancora molto potente) come Donald Trump, è veramente troppo. "Orrenda locuzione usata da Friedman su Rai1" "Chiunque abbia lavorato con me – ha spiegato Coletta motivando la sua decisione – sa quanto io abbia lavorato come ...

