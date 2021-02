Francesco Sarcina | “Ho visto il burrone a un millimetro” Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) A 13 anni le prime canne,a Oggi è un altro giorno si racconta, anticipa ciò che possiamo leggere nel suo libro, ha voglia di dire la verità anche se in parte si è già pentito (). Era un ragazzino sempre solare e molto vivo ma le compagnie e lo stare spesso dai nonni che abitavano anche loro in un’altra zona popolare, questo perè stato il primo passo verso gli errori. Le prime esperienze continuate in un uso più costante di sostanze stupefacenti, non racconta niente di nuovo ma poi scende nei dettagli. “A 14 anni già suonavo” e ha conosciuto anche altro, droghe pesanti che arrivavano da famiglie più benestanti, perché l’eroina costa. Non era uno studente modello e ha pensato anche di lavorare. Vorrebbe raccontare tutto, è emozionato...