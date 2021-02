Franceschini: '35 milioni di euro per più di 16mila attori, cantanti, ballerini, registi e maestranze' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il ministro dei beni culturali, anzi della cultura, Dario Franceschini annuncia di aver avviato il "pagamento urgente" per gli artisti scritturati per spettacoli cancellati a causa della pandemia e ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il ministro dei beni culturali, anzi della cultura, Darioannuncia di aver avviato il "pagamento urgente" per gli artisti scritturati per spettacoli cancellati a causa della pandemia e ...

PilottaParma : RT @_MiBACT: Spettacolo, il ministro @dariofrance: «Oggi in arrivo i pagamenti per gli artisti scritturati, sostegno settore proseguirà fin… - ValerioLivia : RT @_MiBACT: Spettacolo, il ministro @dariofrance: «Oggi in arrivo i pagamenti per gli artisti scritturati, sostegno settore proseguirà fin… - GlobalTimeseu : RT @_MiBACT: Spettacolo, il ministro @dariofrance: «Oggi in arrivo i pagamenti per gli artisti scritturati, sostegno settore proseguirà fin… - artribune : RT @_MiBACT: Spettacolo, il ministro @dariofrance: «Oggi in arrivo i pagamenti per gli artisti scritturati, sostegno settore proseguirà fin… - Annalis75327421 : RT @FIMI_IT: ?? Il @_MiBACT annuncia l'attivazione della procedura di pagamento urgente dei contributi in favore dei lavoratori dello spett… -