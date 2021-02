FOTO Marta Bassino festeggia l’oro su Instagram con il Tricolore | “Ma che meraviglia!”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ieri ai Mondiali di sci alpinoe l’austriaca Katharina Liensberger hanno condiviso il gradino più alto del podio in parallelo, ed oggi l’azzurra ha celebrato il titolo iridato postando suuno scatto con la medaglia d’oro ed il. La campionessa del mondo esordisce con “Ma che“, poi in inglese “Speechless, but with a full heart“, ovvero “Senza parole, ma con il cuore colmo“. Dopo il “Grazie Italia” scritto tutto in maiuscolo, quindi urlato, la chiusura con una citazione in latino: “Audentes fortuna iuvat“, ovvero “Il destino favorisce chi osa“. IL POST DISUVisualizza questo post suUn post condiviso da ...