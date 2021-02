Forse non hai giocato… Animal Crossing: New Horizons (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questa settimana la rubrica vi porta un titolo imperdibile per Nintendo Switch, che chi non ha acquistato deve assolutamente recuperare: Animal Crossing: New Horizons. Un po’ di informazioni… Animal Crossing: New Horizons è l’ultimo capitolo della saga omonima, uscito a Marzo 2020 in esclusiva Nintendo Switch.Si tratta del quinto capitolo della famosissima saga Nintendo.Il titolo è stato acclamato sia dal pubblico, diventando uno dei giochi più venduti dell’anno, che dalla critica, che lo ha recensito assegnandogli punteggi altissimi. Trama Come i giocatori della saga sapranno (anche perché credo lo sappiano anche i sassi), questa saga non ha una trama da seguire.Ci viene dato semplicemente un input di partenza: abbiamo acquistato il pacchetto Isola deserta della Nook Inc. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questa settimana la rubrica vi porta un titolo imperdibile per Nintendo Switch, che chi non ha acquistato deve assolutamente recuperare:: New. Un po’ di informazioni…: Newè l’ultimo capitolo della saga omonima, uscito a Marzo 2020 in esclusiva Nintendo Switch.Si tratta del quinto capitolo della famosissima saga Nintendo.Il titolo è stato acclamato sia dal pubblico, diventando uno dei giochi più venduti dell’anno, che dalla critica, che lo ha recensito assegnandogli punteggi altissimi. Trama Come i giocatori della saga sapranno (anche perché credo lo sappiano anche i sassi), questa saga non ha una trama da seguire.Ci viene dato semplicemente un input di partenza: abbiamo acquistato il pacchetto Isola deserta della Nook Inc. ...

VittorioSgarbi : Caro Presidente Mattarella, è forse meglio che prepari il decreto di scioglimento delle Camere. Il Paese non può es… - ZZiliani : Tutti hanno sentito cos’ha detto #Lazzari in Inter-Lazio ma nessuno ha sentito cos’ha detto #Agnelli in Inter-Juven… - lapinella : Forse non seguo la diretta, avete ragione, ma a me fa tenerezza scusate. Ho capito che qui si entra in un terreno… - yakkunby : @svgamamx si è forse se la sai buildare bene ?? e ovviamente io non sono capace - apavo75 : RT @catlatorre: 'Ciao ne*ra': entrano, buttano giù della merce in negozio, insultano la titolare e se ne vanno. Questo è successo ad Aless… -