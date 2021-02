Formazioni ufficiali Siviglia-Borussia Dortmund | Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ledi, andata degli ottavi di finale della. Lo scontro tra gli iberici e i teutonici promette emozioni, gol e colpi di scena, tra due compagini offensive e spregiudicate. Haaland e compagni vorranno conquistare un importante successo esterno, sebbene gli uomini di Lopetegui non siano esattamente d’accordo. Di seguito i 22 atleti in campo dal 1?, scelti dai rispettivi allenatori.– Bounou; Escudero, Diego Carlos, Kounde, Jesus Navas, Jordan, Rakitic, Fernando, Suso, Gomez, En-Nesyri.– Hitz; Guerreiro, Hummels, Akanji, Emre Can, ...