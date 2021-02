Folgorato su un treno, Andrea Gresele del Verona fuori da coma farmacologico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Segnali incoraggianti per le condizioni di Andrea Gresele, il diciottenne difensore della Primavera del Verona, fatto uscire dal coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento, dove si trova da dopo essere stato operato d’urgenza per rimuovere un edema cerebrale. Gresele non ha mostrato rilevanti deficit agli arti inferiori e superiori e nei prossimi giorni il quadro clinico potrà essere più chiaro. Il giocatore del Verona è stato vittima di un incidente nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, nella stazione ferroviaria di Porto Vescovo, quando è rimasto folgorato dalla scarica elettrica di un vagone. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Segnali incoraggianti per le condizioni di Andrea Gresele, il diciottenne difensore della Primavera del Verona, fatto uscire dal coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento, dove si trova da dopo essere stato operato d’urgenza per rimuovere un edema cerebrale. Gresele non ha mostrato rilevanti deficit agli arti inferiori e superiori e nei prossimi giorni il quadro clinico potrà essere più chiaro. Il giocatore del Verona è stato vittima di un incidente nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, nella stazione ferroviaria di Porto Vescovo, quando è rimasto folgorato dalla scarica elettrica di un vagone.

