Flavio Insinna | distrutto da un telespettatore famoso | ecco chi è

Leggi su kronic

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nelle ultime ore è arrivato un pesante attacco al programma di, da parte di un(Instagram)è un attore e conduttore televisivo italiano. Dopo essersi diplomato, si è iscritto alla scuola di recitazione di Alessandro Fersen. In seguito, nel 1990, si è perfezionato al “Laboratorio di esercitazioni sceniche”, diretto dal maestro Gigi Proietti. Questo gli ha permesso di lavorare sia in teatro che al cinema, dove partecipa ad alcune pellicole come “Metronotte” e “Il partigiano Johnny”. Lo showman ha acquisito popolarità prendendo parte alle riprese della Serie Tv “Don Matteo”. All’interno di questa ha interpretato per sei stagioni il capitano dell’arma dei Carabinieri ...