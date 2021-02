Fisco: dal 1° marzo SPID su tutti i siti della PA (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dal prossimo 1° marzo chi è in possesso di una identità SPID, la CIE e la CNS potrà accedere a tutti i siti web della Pubblica Amministrazione, come previsto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale. Dunque nuove modalità per entrare nelle diverse aree riservate dei siti telematici della PA, compresi i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Cos’è e a cosa serve lo SPID Come abbiamo già avuto modo di accennare, il termine SPID sta per Sistema Pubblico di Identità Digitale. Più concretamente, si tratta di un sistema che consente di accedere ai servizi online di ben 4000 amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati aderenti al Sistema, attraverso un’unica Identità Digitale che può essere utilizzata in maniera ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dal prossimo 1°chi è in possesso di una identità, la CIE e la CNS potrà accedere awebPubblica Amministrazione, come previsto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale. Dunque nuove modalità per entrare nelle diverse aree riservate deitelematiciPA, compresi i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Cos’è e a cosa serve loCome abbiamo già avuto modo di accennare, il terminesta per Sistema Pubblico di Identità Digitale. Più concretamente, si tratta di un sistema che consente di accedere ai servizi online di ben 4000 amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati aderenti al Sistema, attraverso un’unica Identità Digitale che può essere utilizzata in maniera ...

fisco24_info : Fisco on line con Spid: cambia accesso ai servizi: Dal primo marzo 2021 - Side73Dark : RT @Gitro77: Il Governo Draghi serve a programmare il pilota automatico per i prossimi anni (Recovery Plan) di modo da mettere al riparo da… - LucaTibaldi1 : RT @Gitro77: Il Governo Draghi serve a programmare il pilota automatico per i prossimi anni (Recovery Plan) di modo da mettere al riparo da… - beteljeuse1969 : RT @Gitro77: Il Governo Draghi serve a programmare il pilota automatico per i prossimi anni (Recovery Plan) di modo da mettere al riparo da… - barbarabarbieri : RT @Gitro77: Il Governo Draghi serve a programmare il pilota automatico per i prossimi anni (Recovery Plan) di modo da mettere al riparo da… -