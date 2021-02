Fiorentina, Torreira ha già detto sì (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Fiorentina ha bloccato Lucas Torreira per giugno. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i viola hanno già ottenuto il sì del centrocampista uruguaiano dell'Arsenal, attualmente in prestito all'Atletico Madrid. Il giocatore è pronto a tornare in Italia, e sarà il ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laha bloccato Lucasper giugno. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i viola hanno già ottenuto il sì del centrocampista uruguaiano dell'Arsenal, attualmente in prestito all'Atletico Madrid. Il giocatore è pronto a tornare in Italia, e sarà il ...

