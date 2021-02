(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dovrebbe giocare dal primo minutoi, contro lo, Kevin, nel ruolo di esterno destro di centrocampo. Sarebbe l'ex napoletano la novità principale in casaper l'anticipo casalingo di venerdi' (ore 18.30) contro lo. Il francese pare aver scavalcato nelle gerarchie sia Venuti che Caceres L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Fiorentina: Malcuit titolare con lo Spezia. Kokorin in panchina. Ribery ancora out - raspa90 : RT @Fiorentinanews: La scelta di #Prandelli: avanti con #Kouame-#Vlahovic. Pronto #Malcuit, #Castrovilli verso la panchina? #Fiorentina #Fi… - Fiorentinanews : La scelta di #Prandelli: avanti con #Kouame-#Vlahovic. Pronto #Malcuit, #Castrovilli verso la panchina? #Fiorentina… - violanews : Buone notizie da #Kokorin: la sensazione è che nel delicato confronto con lo #Spezia gli possa essere concessa buon… - violanews : L'intermediario di Malcuit: 'Fiorentina grande opportunità, può tornare al top' - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Malcuit

...m) Uscite : Henry Wingo (Ferencváros), Leke James (Al - Qadisiyah), Mattias Moström (svincolato) Napoli Entrate : nessuno Uscite : Fernando Llorente (Udinese), Kévin, ...: (3 - 5 - 2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella (dal 83' Callejon), Martinez Quarta; Venuti (dal 83'), Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. Allenatore: Cesare ...Dovrebbe giocare dal primo minutoi, contro lo Spezia, Kevin Malcuit, nel ruolo di esterno destro di centrocampo. Sarebbe l'ex napoletano la novità principale in casa Fiorentina per l'anticipo casaling ...La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla probabile formazione della Fiorentina. Si comincia con Franck Ribery, che non vuole arrendersi all’ipotesi di dover saltare anche la partita contro lo Spezia.