Fiocco rosa per il volto della tv, che ora svela il sesso del suo primo bebè (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’annuncio della dolce attesa nel primo giorno del 2021 e ora il sesso del bebè. Il primo per la bella showgirl e volto della tv che aveva inaugurato il nuovo anno sorprendendo tutti con il pancino in bella vista. “Ti aspettiamo amore, buon 2021”. Con il messaggio, anche una foto che la ritrae abbracciata al suo compagno davanti all’albero di Natale mentre accarezza il pancione appena accennato. Ora, un mese e mezzo dopo questo lieto annuncio, la conferma: aspetta una bambina. Quarant’anni compiuti, è al settimo mese di gravidanza. Non vede l’ora di stringere tra le braccia la sua bimba e nel frattempo si gode la sua dolce attesa accanto all’adorato compagno, Gabriele Schembari, ex calciatore nato a Ragusa a cui è legata dall’estate 2019. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’annunciodolce attesa nelgiorno del 2021 e ora ildel. Ilper la bella showgirl etv che aveva inaugurato il nuovo anno sorprendendo tutti con il pancino in bella vista. “Ti aspettiamo amore, buon 2021”. Con il messaggio, anche una foto che la ritrae abbracciata al suo compagno davanti all’albero di Natale mentre accarezza il pancione appena accennato. Ora, un mese e mezzo dopo questo lieto annuncio, la conferma: aspetta una bambina. Quarant’anni compiuti, è al settimo mese di gravidanza. Non vede l’ora di stringere tra le braccia la sua bimba e nel frattempo si gode la sua dolce attesa accanto all’adorato compagno, Gabriele Schembari, ex calciatore nato a Ragusa a cui è legata dall’estate 2019. (Continua dopo la ...

