Finanza sequestra 700mila farmaci in erboristeria cinese (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma – Oltre 700mila confezioni di medicinali e preparati a base vegetale, gran parte dei quali dichiarati come efficaci per la cura del Coronavirus, sono stati scovati in un punto vendita ubicato nel quartiere Esquilino dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno denunciato una persona alla locale Procura della Repubblica per vendita abusiva di farmaci e frode in commercio. Le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano, durante un controllo di routine, si sono imbattute in un’erboristeria gestita da un cittadino di nazionalita’ cinese, al cui interno erano esposti farmaci di cui non e’ autorizzata la vendita in Italia. La perquisizione, estesa in tutti gli spazi dell’esercizio commerciale, ha permesso di rinvenire pastiglie, pillole, composti di erbe e tisane provenienti dalla ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma – Oltreconfezioni di medicinali e preparati a base vegetale, gran parte dei quali dichiarati come efficaci per la cura del Coronavirus, sono stati scovati in un punto vendita ubicato nel quartiere Esquilino dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno denunciato una persona alla locale Procura della Repubblica per vendita abusiva die frode in commercio. Le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano, durante un controllo di routine, si sono imbattute in un’gestita da un cittadino di nazionalita’, al cui interno erano espostidi cui non e’ autorizzata la vendita in Italia. La perquisizione, estesa in tutti gli spazi dell’esercizio commerciale, ha permesso di rinvenire pastiglie, pillole, composti di erbe e tisane provenienti dalla ...

riviera24 : Imperia, #GuardiadiFinanza sequestra oltre 15 mila #mascherine con marchio “CE” contraffatto - Erano vendute in due… - SienaFree : Valdelsa, la Guardia di Finanza sequestra dispositivi medici non conformi alle direttive comunitarie - RadioClodia : Da un controllo in Romea la Guardia di Finanza sequestra 140mila prodotti pericolosi - FlorentinaTapuc : Marchi di abbigliamento falsi: la Guardia di Finanza sequestra beni per 6omila euro - FaraoneLino : Marchi di abbigliamento falsi: la Guardia di Finanza sequestra beni per 6omila euro -