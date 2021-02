Festival di Sanremo, parla Mulé (FI): “Parole di Coletta sconfitta per la città e la Liguria” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ancora polemiche imperversano intorno alla kermesse di Rai Uno. A questo proposito interviene Giorgio Mulé in merito alla questione Festival di Sanremo. il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Vigilanza Rai, commenta così le Parole del direttore di Rai Uno Stefano Coletta che, durante la sua audizione in Commissione Vigilanza Rai sul Festival di Sanremo, avrebbe sottolineato che “Sarebbe stato un fallimento saltare Sanremo”. Festival di Sanremo, ecco le Parole di Giorgio Mulè “sconfitta per la città” “Il direttore di Rai Uno ha infatti avuto il coraggio di sostenere che ‘sarebbe stato un fallimento saltare Sanremo’ ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ancora polemiche imperversano intorno alla kermesse di Rai Uno. A questo proposito interviene Giorgioin merito alla questionedi. il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Vigilanza Rai, commenta così ledel direttore di Rai Uno Stefanoche, durante la sua audizione in Commissione Vigilanza Rai suldi, avrebbe sottolineato che “Sarebbe stato un fallimento saltare”.di, ecco ledi Giorgio Mulè “per la” “Il direttore di Rai Uno ha infatti avuto il coraggio di sostenere che ‘sarebbe stato un fallimento saltare’ ...

