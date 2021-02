Festival di Sanremo 2021: gli ospiti sera per sera di Amadeus (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Chi salirà sul palco del teatro Ariston nelle cinque serate dal 2 al 6 marzo 2021? Aumenta l'attesa non solo per il Festival ma anche la curiosità L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Chi salirà sul palco del teatro Ariston nelle cinquete dal 2 al 6 marzo? Aumenta l'attesa non solo per ilma anche la curiosità L'articolo proviene da Gossip e Tv.

RadioItalia : 35 anni fa @RamazzottiEros vinceva il Festival di Sanremo con 'Adesso tu'! - RaiRadio2 : E ci sei adesso tu, a dare un senso ai giorni miei ?? Il #15febbraio di 35 anni fa, @RamazzottiEros vinceva… - Benji_Mascolo : P.s. Felice di aver parlato con @alaffranchi , che ogni anno giustamente mi chiede anche cosa ne penso di Sanremo..… - mmaatiiii : RT @NiallOfficial: Ciao ragazze e tutti I fans italiani ,questa sera guardate iL festival di sanremo su rai uno , my italian is amazing I'… - RADIOBRUNO1 : Francesco Renga in gara al festival: “Tornare a Sanremo non ha mai avuto per me un significato più profondo”… -