Festival di Sanremo 2021: ecco gli ospiti ufficiali serata per serata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La 71esima edizione del Festival di Sanremo non è iniziata sotto i migliori auspici: fortemente osteggiata dal delicato momento pandemico, la kermesse canora ha attraversato momenti difficili, a tal punto che la realizzazione della stessa era in bilico. Tuttavia, tutto è bene quel che finisce bene ed il Festival di Sanremo si avvia verso la sua prima puntata, che si terrà martedì 2 marzo, ma senza pubblico. Diamo però un’occhiata a quelli che saranno dall’altra parte della platea mancante: non solo i 26 big in gara, ma anche gli attesissimi ospiti nazionali ed internazionali. Non tutti gli ospiti sono stati rivelati, perciò partiremo col riepilogarvi quelli che sono certi. Ormai è data per pacifica la presenza fissa di Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovi? e Fiorello in qualità ... Leggi su trendit (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La 71esima edizione deldinon è iniziata sotto i migliori auspici: fortemente osteggiata dal delicato momento pandemico, la kermesse canora ha attraversato momenti difficili, a tal punto che la realizzazione della stessa era in bilico. Tuttavia, tutto è bene quel che finisce bene ed ildisi avvia verso la sua prima puntata, che si terrà martedì 2 marzo, ma senza pubblico. Diamo però un’occhiata a quelli che saranno dall’altra parte della platea mancante: non solo i 26 big in gara, ma anche gli attesissiminazionali ed internazionali. Non tutti glisono stati rivelati, perciò partiremo col riepilogarvi quelli che sono certi. Ormai è data per pacifica la presenza fissa di Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovi? e Fiorello in qualità ...

RadioItalia : 35 anni fa @RamazzottiEros vinceva il Festival di Sanremo con 'Adesso tu'! - rtl1025 : ???? Sanremo: #Amadeus: 'Senza pubblico un festival più radiofonico' e su #Fiorello: 'Non so che cosa farà, non me lo… - RaiRadio2 : E ci sei adesso tu, a dare un senso ai giorni miei ?? Il #15febbraio di 35 anni fa, @RamazzottiEros vinceva… - MondoTV241 : Dellai, online con il videoclip di 'IO SONO LUCA'. Il brano in gara al Festival di Sanremo #dellai - infoitcultura : Festival di Sanremo, Amadeus rompe gli schemi e si lascia andare ai selfie con i fan -