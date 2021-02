Festival di Sanremo 2021: ecco gli ospiti speciali serata per serata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si dice che Sanremo non sia Sanremo senza le polemiche che lo precedono. Sanremo 2021: tra certezze e interrogativi Quest'anno, però, le polemiche non sono state di poco conto: il Festival di Sanremo rischiava di saltare. Pare che Amadeus abbia provato fino all'ultimo ad avere il pubblico in sala ma alla fine i vertici Rai, su pressione del CTS, hanno deciso che l'Ariston sarà vuoto (ovviamente ad eccezione degli addetti ai lavori). Si è pensato a parecchie soluzioni alternative, senza però raggiungere all'obiettivo di Amadeus: per il 2021 niente pubblico. Ad ogni modo ogni giorno che passa ci avvicina all'inizio dello show: la prima puntata andrà in onda su Rai Uno martedì 2 marzo. I partecipanti sono stati svelati da tempo, mentre nelle ultime ore impazza il toto ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si dice chenon siasenza le polemiche che lo precedono.: tra certezze e interrogativi Quest'anno, però, le polemiche non sono state di poco conto: ildirischiava di saltare. Pare che Amadeus abbia provato fino all'ultimo ad avere il pubblico in sala ma alla fine i vertici Rai, su pressione del CTS, hanno deciso che l'Ariston sarà vuoto (ovviamente ad eccezione degli addetti ai lavori). Si è pensato a parecchie soluzioni alternative, senza però raggiungere all'obiettivo di Amadeus: per ilniente pubblico. Ad ogni modo ogni giorno che passa ci avvicina all'inizio dello show: la prima puntata andrà in onda su Rai Uno martedì 2 marzo. I partecipanti sono stati svelati da tempo, mentre nelle ultime ore impazza il toto ...

rtl1025 : ???? Sanremo: #Amadeus: 'Senza pubblico un festival più radiofonico' e su #Fiorello: 'Non so che cosa farà, non me lo… - RadioItalia : 35 anni fa @RamazzottiEros vinceva il Festival di Sanremo con 'Adesso tu'! - RaiRadio2 : E ci sei adesso tu, a dare un senso ai giorni miei ?? Il #15febbraio di 35 anni fa, @RamazzottiEros vinceva… - tienimizay : RT @NiallOfficial: Ciao ragazze e tutti I fans italiani ,questa sera guardate iL festival di sanremo su rai uno , my italian is amazing I'… - Agendaviaggi : In gara nella categoria Campioni alla 71ª edizione del Festival di Sanremo -