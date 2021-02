Festival di Sanremo 2021, big in gara risulta positivo al covid (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pochi minuti fa è arrivata la notizia, riportata da Il Secolo XIX, che riguarda il Festival di Sanremo 2021 e l’incubo che interessa il mondo intero da più di un anno, ovvero il covid. Sembra infatti che in occasione delle prove programmate nel teatro Ariston sia stato rilevato il primo caso di positività per uno dei big in gara. L’interessato sarebbe Moreno Conficconi, componente della band Extraliscio. Il test sarebbe stato effettuato, come da protocollo, prima di entrare al teatro, quindi l’isolamento obbligatorio è scattato unicamente per l’artista e per la sua band. È partito inoltre il tracciamento dei contatti per scovare ulteriori possibili contagi. L’isolamento durerà 10 giorni: successivamente si procederà ad effettuare un nuovo tampone che potrà riportare la band in ... Leggi su trendit (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pochi minuti fa è arrivata la notizia, riportata da Il Secolo XIX, che riguarda ildie l’incubo che interessa il mondo intero da più di un anno, ovvero il. Sembra infatti che in occasione delle prove programmate nel teatro Ariston sia stato rilevato il primo caso di positività per uno dei big in. L’interessato sarebbe Moreno Conficconi, componente della band Extraliscio. Il test sarebbe stato effettuato, come da protocollo, prima di entrare al teatro, quindi l’isolamento obbligatorio è scattato unicamente per l’artista e per la sua band. È partito inoltre il tracciamento dei contatti per scovare ulteriori possibili contagi. L’isolamento durerà 10 giorni: successivamente si procederà ad effettuare un nuovo tampone che potrà riportare la band in ...

