Festival del Cinema di Roma, uscite le date della XVI edizione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Festival del Cinema di Roma è giunto alla sedicesima edizione, che avrà luogo presso l’Auditorium Parco della Musica dal 14 al 24 ottobre 2021 La sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 14 al 24 ottobre 2021 presso l’Auditorium Parco della Musica. Nella kermesse saranno coinvolti, come ogni anno, numerosi altri luoghi e istituzioni della Capitale. A dare l’annuncio, è stato il Direttore Artistico Antonio Monda d’intesa con Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma. Non si conoscono ulteriori dettagli sui film che parteciperanno e sulle presenze. Inoltre, da quanto è comparso sul sito ufficiale del ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ildeldiè giunto alla sedicesima, che avrà luogo presso l’Auditorium ParcoMusica dal 14 al 24 ottobre 2021 La sedicesimaFesta deldisi svolgerà dal 14 al 24 ottobre 2021 presso l’Auditorium ParcoMusica. Nella kermesse saranno coinvolti, come ogni anno, numerosi altri luoghi e istituzioniCapitale. A dare l’annuncio, è stato il Direttore Artistico Antonio Monda d’intesa con Laura Delli Colli, PresidenteFondazioneper. Non si conoscono ulteriori dettagli sui film che parteciperanno e sulle presenze. Inoltre, da quanto è comparso sul sito ufficiale del ...

RaiRadio2 : Otto anni fa @mengonimarco vinceva #Sanremo2013 con 'L'essenziale' ?? Siamo la Radio Ufficiale del Festival di… - RaiRadio2 : ?? Mentre il mondo cade a pezzi Io compongo nuovi spazi e desideri che Appartengono anche a te ?? @mengonimarco con… - RaiRadio2 : ?? Nato ai bordi di periferia Dove i tram non vanno avanti più Dove l'aria è popolare È più facile sognare Che guard… - FabioTraversa : RT @tvblogit: ??? 'Siamo curiosi, l'assenza del pubblico è una situazione che non ha precedenti. Sarà un festival più radiofonico'. Così #Am… - stedn3 : RT @SkyArte: Questa settimana a The Square: @catlatorre e @marcogiallini! @nicolasballario va al @Museo_MAXXI per “Una storia per il futuro… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival del Covid, un fondo da 36 milioni di euro a sostegno di 16mila artisti ...del 16 febbraio, così, tutti gli aventi diritto stanno iniziando a ricevere direttamente sui propri conti correnti i fondi statali che ammontano a circa 36 milioni di euro. approfondimento Festival ...

Sanremo 2021, Adriano Celentano - Roberto Benigni ospiti? Presa una decisione ... assecondato dalla storica compagna e manager Claudia Mori avrebbe deciso di non andare al Festival di Sanremo . Di conseguenza anche la presenza di Roberto Benigni , che sarebbe salito sul palco del ...

Il Festival del Fundraising torna dal vivo Vita Festival del Cinema di Roma, uscite le date della XVI edizione Il Festival del Cinema di Roma è giunto alla XVI edizione, che avrà luogo presso l'Auditorium Parco della Musica dal 14 al 24 ottobre 2021 ...

Covid Puglia, oggi 883 contagi e 17 morti: bollettino Sono 883 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 17 febbraio, secondo il bollettino della regione che segnala altri 17 morti. I nuovi casi positivi, su ...

...16 febbraio, così, tutti gli aventi diritto stanno iniziando a ricevere direttamente sui propri conti correnti i fondi statali che ammontano a circa 36 milioni di euro. approfondimento...... assecondato dalla storica compagna e manager Claudia Mori avrebbe deciso di non andare aldi Sanremo . Di conseguenza anche la presenza di Roberto Benigni , che sarebbe salito sul palco...Il Festival del Cinema di Roma è giunto alla XVI edizione, che avrà luogo presso l'Auditorium Parco della Musica dal 14 al 24 ottobre 2021 ...Sono 883 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 17 febbraio, secondo il bollettino della regione che segnala altri 17 morti. I nuovi casi positivi, su ...