Festa del gatto, le origini della ricorrenza: perché si celebra il 17 febbraio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 17 febbraio si celebra in Italia la Festa del gatto: la data della ricorrenza non è casuale e racchiude molteplici significati. PixabayCome ogni 17 febbraio, oggi è la Festa nazionale del gatto. La particolare ricorrenza è nata in Italia nel 1990 su proposta della giornalista amante dei felini domestici Claudia Angeletti. Ai lettori della rivista “Tuttogatto” la donna avanzò un referendum per stabilire il giorno in cui celebrare la festività. A vincere fu l’idea della signora Oriella Del Col. Ti potrebbe interessare anche -> Etna, spettacolare eruzione: attività in aumento – VIDEO 17 febbraio, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 17siin Italia ladel: la datanon è casuale e racchiude molteplici significati. PixabayCome ogni 17, oggi è lanazionale del. La particolareè nata in Italia nel 1990 su propostagiornalista amante dei felini domestici Claudia Angeletti. Ai lettoririvista “Tutto” la donna avanzò un referendum per stabilire il giorno in cuire la festività. A vincere fu l’ideasignora Oriella Del Col. Ti potrebbe interessare anche -> Etna, spettacolare eruzione: attività in aumento – VIDEO 17, ...

enpaonlus : FESTA DEL GATTO: IL VIDEOTRIBUTO DI ENPA La favola di Gianni Rodari 'Il Giornale dei Gatti' diventa un tributo a qu… - MediasetTgcom24 : E' la Festa del gatto, Enpa: 'Fondamentali durante la pandemia' #festadelgatto - SkyTG24 : Festa del Gatto: ecco i film per gli amanti dei mici - Luudovica_ : RT @xChandlerxBing: La me 16 enne che faceva festa tutte le sere e la me del futuro che recupererà il tempo perso per il covid che guarda l… - pasqualecerbone : Io e tanti amici, in questi giorni (che in altri tempi sarebbero stati di festa) abbiamo negato e spiegato ancora u… -