Ferzan Ozpetek presenta la serie de Le Fate Ignoranti per Disney+: "Attori famosi e sorprendenti" (video) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tra le produzioni italiane del catalogo Star di Disney+ uno dei titoli di maggior richiamo oltre alla nuova stagione di Boris sarà la serie de Le Fate Ignoranti: tratto dall'omonimo film di Ferzan Ozpetek del 2001, questo dramma romantico da 8 episodi di 50 minuti ciascuno riporterà in scena l'ambientazione e la storia di quel fenomeno culturale internazionale che fu il film, campione d'incassi e pluripremiato ai David, con Stefano Accorsi e Margherita Buy. Ozpetek cura la regia della serie de Le Fate Ignoranti e ne è autore insieme al suo braccio destro Gianni Romoli, con cui ha firmato l'ultimo film acclamato dalla critica e distribuito in molti Paesi nel mondo La Dea Fortuna. Firmano la sceneggiatura degli 8

