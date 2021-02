Fedez | il segreto del suo successo è la madre

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) È la sua manager e sta sempre dietro le quinte: si occupa di tutto, dei suoi affari, ma anche nella gestione delle interviste. La sua è una la figura che non compare, ma è sempre in prima linea. Si chiama Annamaria, ma tutti la chiamano Tatiana. Non solo Chiara Ferragni, ma a seguirec’è Annamaria, alias Tatiana, negli Stati Uniti hanno un termine specifico per definire una Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Fedez segreto

SoloDonna

... Beatrice cerca casa Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai) Leggi anche - > Francesca Michielin ea Yeslife: 'Non ...... Chiara Ferragni e Federico Lucia in arte. L'amore fra la fashion blogger famosa in tutto il ... Quale sarà ildel loro lungo amore? Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione Nella classifica ...È la sua manager e sta sempre dietro le quinte: si occupa di tutto, dei suoi affari, ma anche nella gestione delle interviste. La sua è una ...Un anno difficile per il turismo, ma non sono mancati eventi e visite da parte di Vip. Chi è la vostra preferita?