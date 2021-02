Federica Panicucci, incidente in casa: «Un male disumano», cosa è successo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Attimi di paura per Federica Panicucci. La conduttrice di “Mattino 5” si è presentata in studio con le dita della mano fasciate. Un particolare che non è passato inosservato ai telespettatori, tantomeno all’opinionista in studio Raffaello Tonon, che subito ha chiesto delucidazioni su quanto accaduto. La padrona di casa allora ha svelato del brutto incidente domestico capitatole. leggi anche l’articolo —> Giulia Salemi, colpo di scena nella notte al GF Vip: «Alla fine è successo» «Ho avuto un incidente domestico. Ho avuto giorni migliori», ha esordito Federica Panicucci. «Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno, so che non è bello da vedere», ha aggiunto la conduttrice, che non si è scomposta più di tanto. Sempre sorridente, luminosa. Poi ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Attimi di paura per. La conduttrice di “Mattino 5” si è presentata in studio con le dita della mano fasciate. Un particolare che non è passato inosservato ai telespettatori, tantomeno all’opinionista in studio Raffaello Tonon, che subito ha chiesto delucidazioni su quanto accaduto. La padrona diallora ha svelato del bruttodomestico capitatole. leggi anche l’articolo —> Giulia Salemi, colpo di scena nella notte al GF Vip: «Alla fine è» «Ho avuto undomestico. Ho avuto giorni migliori», ha esordito. «Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno, so che non è bello da vedere», ha aggiunto la conduttrice, che non si è scomposta più di tanto. Sempre sorridente, luminosa. Poi ...

Giornaleditalia : Federica Panicucci, perchè ha le dita fasciate e come sta - ilmessaggeroit : #federica panicucci, incidente in casa: «#mano ustionata, dolore disumano». Ecco cosa è successo - zazoomblog : Marco Bacini fidanzato Federica Panicucci: ecco come gestisce i suoi difetti - #Marco #Bacini #fidanzato #Federica - andreapalazzo2 : RT @infoitcultura: Federica Panicucci, dita fasciate a Mattino 5: “Incidente domestico” - Notiziedi_it : Federica Panicucci a Mattino Cinque con le dita fasciate: ‘Ho avuto momenti migliori’ -