Fatta fuori Antonella Elia | indiscreto terremoto da Mediaset | il gesto che le costa il posto

Ad averla voluta, a tutti i costi, al Grande Fratello Vip in veste di opinionista è stato Alfonso Signorini. Si parla di Antonella Elia, controversa protagonista del reality di Canale 5 che dopo un'edizione-monstre sta arrivando verso la conclusione. Carattere forte, eccentrico, imprevedibile, quello della Elia. Un carattere che aveva già mostrato nella scorsa edizione del reality, a cui prese parte in veste di concorrente. Ma anche da opinionista, liti, scontri e scivoloni non sono mancati. Si pensi, circa un mese fa, il durissimo confronto con Samantha De Grenet, per il quale alcuni chiesero di "rimuoverla" dal ruolo. E, forse, la Elia potrebbe essere rimossa. Ma dalla prossima edizione. TvBlog, infatti, rispondendo a un'utente che su Instagram chiedeva se Antonella sarà confermata al ...

