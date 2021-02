Fateci Spazio, Vanity Fair celebra i nuovi talenti di cinema, musica, social, scienza e moda (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vanity Fair arriva in edicola il 17 febbraio con un numero speciale che celebra i nuovi talenti italiani che stanno riscrivendo le regole di cinema, musica, moda, intrattenimento, scienza e social. Un coro di voci, di esperienze e di progetti che stanno cambiando il volto del nostro Paese. «Quello su cui abbiamo lavorato è un catalogo, parziale ma progettuale, di un gruppo di pionieri», scrive nel suo editoriale il direttore Simone Marchetti. «talenti che hanno avuto il coraggio di rompere schemi per fare cose nuove o di ristabilire schemi per recuperarne di antiche. Sceneggiatori, registi, compositori, attivisti, atleti, scrittori, musicisti e più in generale creativi che non si sono mai arresi, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021)arriva in edicola il 17 febbraio con un numero speciale cheitaliani che stanno riscrivendo le regole di, intrattenimento,. Un coro di voci, di esperienze e di progetti che stanno cambiando il volto del nostro Paese. «Quello su cui abbiamo lavorato è un catalogo, parziale ma progettuale, di un gruppo di pionieri», scrive nel suo editoriale il direttore Simone Marchetti. «che hanno avuto il coraggio di rompere schemi per fare cose nuove o di ristabilire schemi per recuperarne di antiche. Sceneggiatori, registi, compositori, attivisti, atleti, scrittori, musicisti e più in generale creativi che non si sono mai arresi, ...

Glitteringwoman : #Cinema, #musica, social, #scienza, #moda: in un numero speciale, @VanityFairIt celebra i nuovi talenti italiani ch… - antoniogenna : Edicola – “Vanity Fair” #8/2021: “Fateci spazio” --> - centroasociale : RT @scrematura: Nel 2013 visti in un magazzino di un mio amico perché se davi loro 200 euro ti suonavano a casa. 2021 Sanremo e copertina d… - scrematura : Nel 2013 visti in un magazzino di un mio amico perché se davi loro 200 euro ti suonavano a casa. 2021 Sanremo e cop… - AD_italia : «Fateci spazio»: il numero speciale di Vanity Fair che celebra i nuovi talenti italiani -