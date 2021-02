Farsi largo a gomitate, oltre il muro delle quote rosa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge, richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale e un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia o lavoro”. Una dichiarazione non significa niente se non è seguita dai fatti. Ma le parole di Mario Draghi oggi in Senato intanto segnano un cambiamento di approccio al tema della parità di genere. Menomale. Il premier risponde indirettamente alle critiche sulla scarsa rappresentanza femminile nel suo esecutivo, valanga di accuse che ha investito soprattutto il Pd, partito che ha inviato al governo soltanto uomini. Ma Draghi compie quello scarto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto dirichieste dalla legge, richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale e un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia o lavoro”. Una dichiarazione non significa niente se non è seguita dai fatti. Ma le parole di Mario Draghi oggi in Senato intanto segnano un cambiamento di approccio al tema della parità di genere. Menomale. Il premier risponde indirettamente alle critiche sulla scarsa rappresentanza femminile nel suo esecutivo, valanga di accuse che ha investito soprattutto il Pd, partito che ha inviato al governo soltanto uomini. Ma Draghi compie quello scarto ...

Farsi largo a gomitate, oltre il muro delle quote rosa Alle parole dovranno seguire i fatti, ma Draghi propone un nuovo approccio alla parità di genere. Le donne non aspettino lui ...

Alle parole dovranno seguire i fatti, ma Draghi propone un nuovo approccio alla parità di genere. Le donne non aspettino lui ...