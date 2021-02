Faenza, omicidio di Ilenia Fabbri: scatta il programma di protezione per l’amica della figlia, unica testimone del delitto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’unica testimone dell’omicidio di Ilenia Fabbri è stata inserita nel programma di protezione. La richiesta è stata inoltrata dal Procuratore capo di Ravenna, Daniele Barberini, e ora è arrivato il via libera della Prefettura competente. La giovane, amica della figlia Arianna, era rimasta in casa a dormire quando alle 6 del mattino del 6 febbraio scorso nell’appartamento di via Corbara a Faenza Ilenia è stata uccisa. Finora ha fornito elementi ritenuti fondamentali per l’inchiesta, in cui risulta per ora unico indagato il 53enne Claudio Nanni: l’ex marito è accusato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Fu la ragazza a telefonare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’dell’diè stata inserita neldi. La richiesta è stata inoltrata dal Procuratore capo di Ravenna, Daniele Barberini, e ora è arrivato il via liberaPrefettura competente. La giovane, amicaArianna, era rimasta in casa a dormire quando alle 6 del mattino del 6 febbraio scorso nell’appartamento di via Corbara aè stata uccisa. Finora ha fornito elementi ritenuti fondamentali per l’inchiesta, in cui risulta per ora unico indagato il 53enne Claudio Nanni: l’ex marito è accusato dipluriaggravato in concorso con persona ignota. Fu la ragazza a telefonare ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Faenza, omicidio di Ilenia Fabbri: scatta il programma di protezione per l’amica della figlia, unica testimone del del… - fattoquotidiano : Faenza, omicidio di Ilenia Fabbri: scatta il programma di protezione per l’amica della figlia, unica testimone del… - clikservernet : Faenza, omicidio di Ilenia Fabbri: scatta il programma di protezione per l’amica della figlia, unica testimone del … - Noovyis : (Faenza, omicidio di Ilenia Fabbri: scatta il programma di protezione per l’amica della figlia, unica testimone del… - settesere : Faenza, omicidio Ilenia Fabbri, la figlia: «mio babbo è innocente». La Scientifica sequestra appunti di Ilenia sull… -