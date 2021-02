F1: Mick Schumacher, 'sogno di salire sul podio nella stagione di debutto' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gland, 17 feb. (Adnkronos) - Il giovane pilota tedesco Mick Schumacher ha detto che quest'anno darà il massimo nel suo debutto in Formula 1 per ottenere buoni risultati e salire sul podio. "Anche se questo è un anno di transizione per noi, se ci verrà data la possibilità e ci sarà un po' di fortuna faremo di tutto per approfittarne e portare a casa buoni risultati". Lo ha detto il giovane debuttante di 21 anni in F1 Mick Schumacher alla rivista "Auto, Motor und Sport". Il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher correrà quest'anno per il team americano Haas in Formula 1. Il team, sostenuto dalla Ferrari, si è classificato penultimo lo scorso anno nella classifica costruttori della più alta disciplina del motorsport. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gland, 17 feb. (Adnkronos) - Il giovane pilota tedescoha detto che quest'anno darà il massimo nel suoin Formula 1 per ottenere buoni risultati esul. "Anche se questo è un anno di transizione per noi, se ci verrà data la possibilità e ci sarà un po' di fortuna faremo di tutto per approfittarne e portare a casa buoni risultati". Lo ha detto il giovane debuttante di 21 anni in F1alla rivista "Auto, Motor und Sport". Il figlio del sette volte campione del mondo Michaelcorrerà quest'anno per il team americano Haas in Formula 1. Il team, sostenuto dalla Ferrari, si è classificato penultimo lo scorso annoclassifica costruttori della più alta disciplina del motorsport. ...

Ultime Notizie dalla rete : Mick Schumacher F1 - Mazepin sull'esperienza in Haas: 'Voglio fare del mio meglio' Nonostante la forte 'pressione' della stampa verso Mick Schumacher , suo compagno di scuderia all'interno della 'compagine' guidata da Gunther Steiner e Gene Haas , il russo non intende cominciare la ...

F3 - Doohan completa la line - up Trident 2021 - FormulaPassion.it ... che andrà così a completare la line - up 2021 andandosi ad unire a Clement Novalak e David Schumacher. Il pilota del Red Bull Junior Team - e figlio del campione del mondo delle due ruote Mick ...

F1 | Haas, Schumi jr: “Mi sono sentito subito a casa” Tra le novità che apriranno la nuova stagione figura l'esordio in Formula Uno di Mick Schumacher. Il tedeschino, campione in carica della Formula 2, sarà in Haas dove dividerà il box con un altro debu ...

Nonostante la forte 'pressione' della stampa verso Mick Schumacher, suo compagno di scuderia all'interno della 'compagine' guidata da Gunther Steiner e Gene Haas, il russo non intende cominciare la ...