F1: Mick Schumacher, 'sogno di salire sul podio nella stagione di debutto'

Gland, 17 feb. (Adnkronos) – Il giovane pilota tedesco Mick Schumacher ha detto che quest'anno darà il massimo nel suo debutto in Formula 1 per ottenere buoni risultati e salire sul podio. "Anche se questo è un anno di transizione per noi, se ci verrà data la possibilità e ci sarà un po' di fortuna faremo di tutto per approfittarne e portare a casa buoni risultati". Lo ha detto il giovane debuttante di 21 anni in F1 Mick Schumacher alla rivista "Auto, Motor und Sport". Il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher correrà quest'anno per il team americano Haas in Formula 1.

