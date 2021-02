Export | la Campania punta sull’agritech per entrare da protagonista nel mercato di Dubai

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “è uno dei mercati più competitivi al mondo. Per questo la Regioneha deciso di investire in sistemi di alta tecnologia da introdurre nel settore agroalimentare in modo da poter sviluppare un solido partenariato e tante collaborazioni. Utilizzando bene i fondi europei possiamo fare passi da gigante nel settore agritech all’insegna di uno sviluppo sostenibile ecologicamente che tenga presente la tutela della salute dei consumatori nel settore alimentare. Consiamo aperti al dialogo nella speranza di vedere sempre più investitori di casa nostra che sviluppano nuove importanti fette diportando l’eccellenza dei nostri prodotti nel mondo”. Queste le parole di Nicola Caputo (assessore all’agricoltura della Regione) in apertura del webinar ‘Le opportunità a ...

sosesocial : In #rassegnastampa su @sole24ore #daleggere i numeri del florovivaismo: 27mila aziende, 200mila addetti, 2,7 miliar… - ivangallo80 : RT @angelo_forgione: #Pomodoro e #pasta vaccinano l'export del Sud Italia. Nel crollo del Pil nazionale si salva solo l'agroalimentare. #Ca… - nobilta_miseria : RT @angelo_forgione: #Pomodoro e #pasta vaccinano l'export del Sud Italia. Nel crollo del Pil nazionale si salva solo l'agroalimentare. #Ca… - amedeoiossa1 : RT @angelo_forgione: #Pomodoro e #pasta vaccinano l'export del Sud Italia. Nel crollo del Pil nazionale si salva solo l'agroalimentare. #Ca… - arkino82 : RT @angelo_forgione: #Pomodoro e #pasta vaccinano l'export del Sud Italia. Nel crollo del Pil nazionale si salva solo l'agroalimentare. #Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Export Campania

Il Denaro

Sui rapporti tra gli Emirati e lasi è soffermato anche Antonio Tuccillo (numero uno dei ... "Puntare sull'nel mercato di Dubai offre numerosi vantaggi logistici e tante possibilità ...Con un volo diretto a sole 5 ore da Napoli e con la grande collaborazione tra Regionee il ... "Puntare sull'nel mercato di Dubai " questa la testimonianza di Giuseppe Esposito (EP World ...“Dubai è uno dei mercati più competitivi al mondo. Per questo la Regione Campania ha deciso di investire in sistemi di alta tecnologia da introdurre nel settore agroalimentare in modo da poter svilupp ..."Dubai è uno dei mercati più competitivi al mondo. Per questo la Regione Campania ha deciso di investire in sistemi di alta tecnologia da introdurre nel ...