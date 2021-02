Europeismo e atlantismo | i pilastri della politica estera di Draghi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una convinta adesione all'Unione europea e all'Alleanza atlantica; la decisa condivisione del principio di irreversibilitàscelta dell'euro; l'impegno ad alimentare il dialogo con la Federazione Russa, la fiducia in una rinnovata e intensa collaborazione con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, la necessità di rafforzare il rapporto strategico con Germania e Francia. E poi ancora, il negoziato sul nuovo Patto per le migrazioni e l'asilo, e la presidenza italiana del G20 orientata alla "sostenibilità" e alla "transizione verde". Sono questi i principali obiettivi diche il presidente del Consiglio incaricato Marioha enunciato questa mattina al Senato durante le sue dichiarazioni programmatiche in vista del voto di fiducia.SENZA ITALIA NON C'E' EUROPAha ...

Il presidente del Consiglio lo ha detto chiaramente: 'Nei nostri rapporti internazionali questo governo sarà convintamente europeista e atlantista, in linea con gli ancoraggi ...Mario Draghi è al Senato per chiedere la fiducia al suo governo e ha illustrato i punti programmatici e le riforme che intende portare avanti. Recovery Plan, vaccini,, lotta al cambiamento climatico, scuola, infrastrutture, fisco e Pubblica amministrazione: sono solo alcuni dei temi toccati in un discorso in cui il ringraziamento al suo ...Mario Draghi è al Senato per chiedere la fiducia al suo governo e ha illustrato i punti programmatici e le riforme che intende portare avanti. Recovery Plan, vaccini, ...