Europeismo, atlantismo e Mediterraneo. Draghi nel solco della tradizione estera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nell'odierno discorso al Senato Mario Draghi oltre a spiegare il suo programma governativo ne ha anche tracciato le linee-guida in materia di esteri. Dopo aver ribadito – come era prevedibile – le parole d'ordine dell'Europeismo e dell'atlantismo, ha anche confermato – cosa non del tutto scontata visti i tempi che corrono – il terzo pilastro intorno a cui ruota tradizionalmente l'azione internazionale dell'Italia. Ha ricordato, infatti, la necessità che il Paese abbia una proiezione regionale, in quel Mediterraneo "allargato" che abbraccia Balcani, Paesi dell'Europa meridionale, Maghreb e porzioni di Africa. Così facendo ha implicitamente ribadito la volontà dell'esecutivo che sarà chiamato a dirigere di difendere lo status internazionale di media potenza dell'Italia, seriamente messo in discussione dai profondi ...

