Europa League, l’ex Giordano: “Se Napoli supera Granada può vincere il titolo” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – l’ex attaccante azzurro Bruno Giordano entra subito in clima Europa League e sostiene che col Granada, date anche le tante assenze, sarà un test cruciale. Se Gattuso dovesse superare questo ostacolo potrebbe ambire al titolo europeo. Non sarà semplice perché durante la giornata di ieri, oltre ai già tanti infortunati, si è aggiunto anche il problema di Petagna che dovrà stare fuori per circa un mese. Un’altra brutta tegola per Ringhio che ora avrà solo 13 uomini disponibili per affrontare i Sedicesimi di Finale Queste le parole di Bruno Giordano sull’avventura azzurra in Europa League a TMW Radio: “L’Inter ci ha creduto lo scorso anno, anche la Roma, che è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoattaccante azzurro Brunoentra subito in climae sostiene che col, date anche le tante assenze, sarà un test cruciale. Se Gattuso dovessere questo ostacolo potrebbe ambire aleuropeo. Non sarà semplice perché durante la giornata di ieri, oltre ai già tanti infortunati, si è aggiunto anche il problema di Petagna che dovrà stare fuori per circa un mese. Un’altra brutta tegola per Ringhio che ora avrà solo 13 uomini disponibili per affrontare i Sedicesimi di Finale Queste le parole di Brunosull’avventura azzurra ina TMW Radio: “L’Inter ci ha creduto lo scorso anno, anche la Roma, che è ...

sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - infoitsport : Europa League: medici serbi, no a pubblico in Stella Rossa-Milan - infoitsport : I marcatori rossoneri in Europa League: Calhanoglu davanti a tutti, poi Diaz e Hauge - infoitsport : STELLA ROSSA-MILAN domani in tv IN CHIARO? Canale, orario e diretta streaming Europa League 2020/2021 - umbo70 : RT @MilanNewsit: Bonan: 'Non mi spiego perchè il Milan giochi domenica alle 15 dopo l'Europa League. È un vantaggio incredibile per l'Inter… -