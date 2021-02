Europa League, Gattuso: “Granada organizzato, servirà un grande Napoli” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Siamo in emergenza e lo sappiamo, ma non siamo venuti qui in vacanza. Siamo venuti per fare una grande prestazione contro una squadra che gioca un calcio diverso dalle altre spagnole”. Lo ha detto Rino Gattuso, allenatore del Napoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Granada. “Loro sono ben organizzati, con velocità davanti e anche se siamo in pochi servirà un grande Napoli”, ha aggiunto il tecnico azzurro. Ancora sulle assenze, Gattuso ha detto: “Lozano è un giocatore importante, come tutti quelli che mancano. C’è comunque Politano che sta facendo una bella stagione. Speriamo di recuperare al più presto possibile i giocatori, perchè si gioca ogni tre giorni ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Siamo in emergenza e lo sappiamo, ma non siamo venuti qui in vacanza. Siamo venuti per fare unaprestazione contro una squadra che gioca un calcio diverso dalle altre spagnole”. Lo ha detto Rino, allenatore del, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il. “Loro sono ben organizzati, con velocità davanti e anche se siamo in pochiun”, ha aggiunto il tecnico azzurro. Ancora sulle assenze,ha detto: “Lozano è un giocatore importante, come tutti quelli che mancano. C’è comunque Politano che sta facendo una bella stagione. Speriamo di recuperare al più presto possibile i giocatori, perchè si gioca ogni tre giorni ...

sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - Mamoziocag8 : @ParticipioPart Grazie! Domani tutti a tifare Napoli per la scalata che la porterà inevitabilmente alla vittoria de… - mario_cama : Sorpresa... in Europa League... 'Sette Champions!' ?? - APalomino16 : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - Mediagol : Roma, Fonseca: 'Impegnativo allenare in Italia, ho imparato una cosa. Europa League? Vincerla...' -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Dalle ultime su Milan e Roma al caso Osimhen: ascolta le notizie del giorno L'avvicinamento a Stella Rossa - Milan e Braga - Roma di Europa League, il caso Osimhen, che, secondo "Il Napolista" sarebbe il professionista che ha portato in città la variante africana del Covid, le ultime indiscrezioni sulla morte di Diego Armando ...

Napoli, Gattuso in Europa League con sei Primavera Con la rosa decimata fra infortuni e positività al Covid il tecnico degli azzurri inserisce nella lista dei 20 convocati per Granada anche i ...

Europa League in tv: dove vedere i sedicesimi di finale QUOTIDIANO.NET Siviglia – Borussia Dortmund Champions League: streaming, formazioni, precedenti Il match tra Siviglia e Borussia Dortmund è valido per ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Uefa, cancellata edizione 20/21 della Youth League: l’anno scorso la vinse Rodriguez col Real Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso oggi di cancellare l’edizione 2020/21 della UEFA Youth League a causa della pandemia di Covid–19 e dei suoi effetti sullo svolgimento delle competizioni. Lo ha ann ...

L'avvicinamento a Stella Rossa - Milan e Braga - Roma di, il caso Osimhen, che, secondo "Il Napolista" sarebbe il professionista che ha portato in città la variante africana del Covid, le ultime indiscrezioni sulla morte di Diego Armando ...Con la rosa decimata fra infortuni e positività al Covid il tecnico degli azzurri inserisce nella lista dei 20 convocati per Granada anche i ...Il match tra Siviglia e Borussia Dortmund è valido per ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso oggi di cancellare l’edizione 2020/21 della UEFA Youth League a causa della pandemia di Covid–19 e dei suoi effetti sullo svolgimento delle competizioni. Lo ha ann ...