Etna | il boato del gigante I colori della colonna di fumo sono spettacolari

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Catania, 17 feb – Il maestoso vulcano siciliano si risveglia e lo fa nel modo più vistoso che si possa pensare. L’, il vulcano attivo più altoplacca euro-asiatica, nel pomeriggio del 16 febbraio con dei forti boati ha dato vita ad una spettacolare eruzione di lava. L’attività stromboliana è stata forza generatrice dell’alta nube di cenere vulcanica che ha raggiunto l’altezza di un chilometro. Le ceneri e i lapillicaduti in gran parteprovincia di Catania, costringendo, in via cautelativa, la chiusura dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini., inoltre, centinaia le segnalazioni descrittive sulle considerevoli dimensioni dei grani di cenere vulcanica che hanno raggiunto i 10 centimetri di diametro. L’non finisce mai di ...

Il fronte si è ramificato indebolendosi, dopo un pomeriggio caratterizzato da un fortee, poi,... in seguito all'eruzione dell'. Mezzi a due ruote vietati Considerata la copiosa caduta sul ...Chi non lo ha visto, lo ha sentito. Spettacolari fontane di lava, una nuvola di cenere imponente e visibile da tutto il versante ionico, tremore vulcanico e. L'ultimo show dell'è iniziato alle 16.10 del pomeriggio e al momento non accenna a placarsi. Protagonista, come spiegano dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è sempre il ...Martedì 16 febbraio si è verificata una spettacolare eruzione dell’Etna, una delle più forti degli ultimi anni. Nel pomeriggio un’imponente colonna di fumo e cenere si è innalzata dal Cratere di Sud E ...Oltre allo spettacolo clamoroso generato dall’Etna, a seguito delle esplosioni e dalle fontane di lava dal Cratere di Sud-Est, non sono mancati disagi e danni. L’attività del vulcano ha infatti avuto ...