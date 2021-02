Esquilino, la cura contro il Covid venduta in erboristeria: sequestrati 700mila farmaci non a norma (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nuovo blitz della Finanza a Roma per sequestrare un altro carico di farmaci venduti come cura anti Covid, in negozi gestiti da cinesi. Questa volta oltre 700 mila confezioni di medicinali e preparati ... Leggi su romatoday (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nuovo blitz della Finanza a Roma per sequestrare un altro carico divenduti comeanti, in negozi gestiti da cinesi. Questa volta oltre 700 mila confezioni di medicinali e preparati ...

79_Alessio : RT @romatoday: #Esquilino, la cura contro il Covid venduta in erboristeria: sequestrati 700mila farmaci non a norma - calvi1956 : RT @romatoday: #Esquilino, la cura contro il Covid venduta in erboristeria: sequestrati 700mila farmaci non a norma - romatoday : #Esquilino, la cura contro il Covid venduta in erboristeria: sequestrati 700mila farmaci non a norma… -